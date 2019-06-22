ائبة عنها : مشروع الحكمة في المعارضة عراقي بامتياز ولم تك ولادته متاثرة براي من خارج الحدود او من داخلها

2019/06/22 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قالت النائبة عن تيار الحكمة انسجام الغراوي، ان التيار شخص ضعف الأداء الحكومي في كثير من القضايا (الخدمات، مكافحة الفساد، التراجع الامني، العلاقة مع الاقليم، وغيرها) ومن يتابع خطبة عيد الاضحى التي القاها السيد عمار الحكيم، سيعرف ذلك ويجده اوضح من الشمس في رابعة النهار".

واضافت الغراوي في تصريح صحفي إن لجوء التيار الى المعارضة لا يهدف الى اسقاط الحكومة، موكدةً انها سنصفق لنجاحات عبد المهدي وفريقه ونؤيدها اينما وجدت وسنكون كالسيف البتار على التراخي والتقصير والتسويف"وبينت"مهدنا للمعارضة في حملتنا الانتخابية في 2014، وقلنا لابد من اكتمال جناحي الديمقراطية اغلبية وطنية ومعارضة سياسية".وتابعت قائلة "كنا نبحث في خيار المعارضة منذ عام تقريبا واعددنا مشروعا كاملا فيها، ولم نرد الذهاب اليها عشية تشكيل الحكومة لاننا اردنا منح الفرصة اللازمة لحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وحتى لا يقال ان الحكمة تريد خنق حكومة التكنوقراط حتى قبل ولادتها".وأردفت أن، "الكثير من الاصدقاء حاول ثنينا عن هذا الخيار ولكننا تمسكنا به في نهاية المطاف"، مؤكدة أن، "خيار اللجوء الى المعارضة لا يهدف الى اسقاط الحكومة او اسقاط النظام، انما نريد ممارسة هذه الفريضة السياسية المعطلة منذ قرن تقريبا".وأوضحت الغراوي، أن "المعارضة التي اخترناها مشروعا ليست معارضة للدولة ولا معارضة للسلطة انما هي معارضة سياسية بناءة"، قائلة: "سنصفق لنجاحات عبد المهدي وفريقه ونؤيدها اينما وجدت وسنكون كالسيف البتار على التراخي والتقصير والتسويف".ورأت أن، "هذه الخطوة ستؤدي الى اعادة هندسة التحالفات السياسية عاجلا ام آجلا، وسندافع عن هذا الخيار ولو بقينا وحدنا دون مناصرة سياسية، مشروعنا الجديد ليس مشروع رد فعل سياسي انما هو مشروع سياسي قائم بذاته".وذكرت النائب عن الحكمة، أننا "لا نحتاج الى فشل الحكومة لكي نثبت نجاعة هذا المشروع، فالناجح ينطلق من نجاحاته ولا يستند لفشل الاخرين، وهذا المشروع عراقي بامتياز ولم تك ولادته متاثرة براي من خارج الحدود او من داخلها".

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