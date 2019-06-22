«صفقة» ترامب و«ورشة البحرين» تدفعان الشارع العربيّ للتفاعل مع القضية الفلسطينية من جديد

2019/06/22 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيقظت ورشة البحرين المفتاح لـ«صفقة القرن» الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المزمعة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الشارع العربي وقواه الحية.فمن المغرب غربا

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