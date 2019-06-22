قوات أميركية بالعراق تستعد لاجلاء متعاقدين اثر تهديدات

2019/06/22 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد القوات الأميركية لإجلاء مئات الموظفين العاملين في شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت جلوبال" من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها كمتعاقدين مع الشركت...

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