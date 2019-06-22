بالفيديو، من تللسقف وزير الهجرة و المهجرين يدعو الاقليات للعودة

2019/06/22 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ لؤي عزبو قام وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ويرافقه عدد من المسؤولين بزيارة الى بلدة تللسقف اليوم الجمعة 21 حزيران 2019 , لمتابعة تسجيل العوائل العائدة والتعرف على احتياجاتهم.الوزير قال اثناء حضوره الى مكان تسجيل العوائل العائدة في قاعات مار افرام في تللسقف,اكد فيها على ايمان العائدين الى تللسقف والقرى …

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