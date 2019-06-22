كلوب: لا منافسة دون رش الأموال

2019/06/22 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اليوم الجمعة، أن ناديه يجب أن يستمر في "رش الأموال"، إذا أراد الاستمرار في المنافسة مع عمالقة أوروبا.

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