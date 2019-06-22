2019/06/22 | 01:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، متحدثا في اجتماع حاشد للانتخابات المحلية في فولينيو، وهي بلدة صغيرة وسط إيطاليا، في وقت سابق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا: للبابا دورٌ سياسي أيضًا... مواجهة الفاشيّة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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