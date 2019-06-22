إيطاليا: للبابا دورٌ سياسي أيضًا... مواجهة الفاشيّة

2019/06/22 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، متحدثا في اجتماع حاشد للانتخابات المحلية في فولينيو، وهي بلدة صغيرة وسط إيطاليا، في وقت سابق

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