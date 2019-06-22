وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس

2019/06/22 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توفي الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس الجمعة عن 72 عاما بعد شهر من إدخاله المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي كما أعلن طبييه.

وأكد

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