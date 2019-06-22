البنتاغون يجلي قواته من قاعدة البكر في تكريت الان

2019/06/22 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيتاغون في تقرير نشره الان وترجمته صحيفة العراق بعنوان ترى القوات في العراق تصاعدًا في هجمات “النيران غير المباشرة” – ويتم إلقاء اللوم على إيران مع تصاعد التوترات مع إيران ، يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لاحظوا ارتفاعًا كبيرًا في عدد القتلى ونيران الصواريخ التي ضربت أهدافًا في العراق.لم يتقدم أحد للمطالبة بذلك ،...

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