البنتاغون يجلي قواته من قاعدة البكر في تكريت الان ترجمة خولة الموسوي

2019/06/22 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت انباء ان البنتاغون اجلى قواته من قاعدة البكر في تكريت شمال بغداد الان ومن ضمن القوات التي أجلاها مرتزقة يتبعون لشركتي لوكهيد مارتن وساليبورت”.وتعرضت قاعدة البكر الى قصف صاروخي قبل ايام وقال البيتاغون في تقرير نشره الان وترجمته صحيفة العراق بعنوان ترى القوات في العراق تصاعدًا في هجمات “النيران غير المباشرة” – ويتم...

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