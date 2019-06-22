منظمات حقوقية تدعو الدول لتعليق مشاركتها بورشة البحرين

2019/06/22 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعربت 16 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها إزاء ورشة البحرين التي تتزعمها الولايات المتحدة تحت عنوان "السلام نحو الازدهار"، والتي قالوا إنها تشكل

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