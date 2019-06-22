2019/06/22 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت دراسة حديثة أجريت في أستراليا، نتائح "غريبة" توضح كيف تؤثر الهواتف المحمولة على الجماجم البشرية، وفق ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

ووفق الدراسة

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