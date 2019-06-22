الكشف عن قائمة شبه نهائية لمرشحي الوزارات العراقية

2019/06/22 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير شبكة العالم الاخبارية من بغداد الزميل نويد بهروز قبل قليل، ان نوابا كشفوا عن القائمة شبه النهائية للمرشحين للوزارات الشاغرة في الكابينة الو...

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