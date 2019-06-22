إخلاء وشيك لطواقم أميركية من قاعدة بلد شمال بغداد

2019/06/22 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت رويترز عن مصادر في الجيش العراقي الجمعة أن القوات الأميركية تستعد لإجلاء وشيك لمئات المتعاقدين الأميركيين مع شركتي لوكهيد مارت وساليبورت، والذين يعملون في قاعدة بلد شمال بغداد.

وقالت رويترز إن 400 متعاقد يستعدون للمغادرة بسبب تهديد أمني محتمل.



ويعمل في قاعدة بلد الواقعة في محافظة صلاح الدين مدربون أميركيون.



وقد تعرضت لهجمات بقذائف هاون الأسبوع الماضي.

ورجح الخبير الأمني هشام الهاشمي، في مقابلة سابقة مع موقع الحرة، أن تكون "جماعات عقائدية مرتبطة بإيران هي من نفذت تلك الهجمات على خلفية الصراع الدائر بينها وبين الولايات المتحدة في المنطقة".

ولا يزال نحو 5200 جندي أميركي في العراق، ويتمركزون في أربع قواعد رئيسية وكذلك في مطار بغداد ومقر التحالف في المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

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