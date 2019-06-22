"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع قوات يمنية في جيزان جنوبي السعودية

2019/06/22 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، سيطرة مقاتليها على مواقع لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"،

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