ثغرة أمنية تضع مستخدمي

2019/06/22 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

فوجئ مستخدمون لتطبيق تويتر، بتنبيهات تصلهم لتعلمهم بأن أحد متابعيهم أقدم على إلغاء المتابعة، وذلك بسبب ثغرة أصابت عددا من الحسابات.

وكشف موقع "فايس"

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