داعش الارهابي ينفي استهداف مقهى خانقين بانتحاري ويقول رمانة يدوية

2019/06/22 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى داعش الارهابي في بيان له الان ان يكون استهدف مقهى خانقين عن طريق انتحاري بحزام ناسف وقال في بيان له الان انه استهدف تجمعا برمانة يدوية واصاب ثلاثة فقط وافادت المصادر الحكومية ان انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر مقهى الخيال في شارع الكورنيش في خانقين يرتاده الاكراد الفيلية قبل قليل

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