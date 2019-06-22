2019/06/22 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف

بقلم / شاكر فريد حسن

لا أتشفى

ولا أبكي إلا على شهداء

الوطن والثورة الأحرار

فوق أي أرض

وفي كل مكان

ولا أحزن واتألم

سوى لعشاق الأرض

والحرية والتقدم والاستنارة

وضحايا العمل وشهداء الكدح

فأنا منحاز للعمال ، للكادحين

والمسحوقين

وللجياع والمتألمين

ولصرخاتهم

وانتصر لسوريا المقاومة

وعراق الرافدين

ولفكر الفقراء الثوري

واحمل راياتهم الحمراء

وأغني لهم

وأنشد أناشيدهم

ومَنْ لا يعجبه موقفي

فليشرب من بحر

غزة

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