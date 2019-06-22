تعرف على سعر طائرة التجسس الأمريكية التي اسقطتها إيران

2019/06/22 | 02:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال تقرير بثتة قناة "فرنس 24"، الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على قرار الحرب ضد إيران، رداً على إسقاط الحرس الثوري

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