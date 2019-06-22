الفرفار العياشي - عنف الملاعب : حين تصبح الرياضة فعلا سياسيا .

2019/06/22 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي تتحدد وظيفة السؤال السوسيولوجي حسب بيير بورديو على القدرة على معرفة الاسباب المخفية و استكشاف المسكوت عنه والمضمر ، لذا يصبح الاستعانة بخدمات الفكر السوسيولوجي امرا ملحا .من اجل اختراق مناطق العتمة الكثيفة المحيطة بالعنف الرياضي و شغب الملاعب ، باعتباره حدثا مرعبا و مخيفا في الوقت ذاته باعتباره عنفا متعدد .الكثير من الوقائع العنيفة المرتبطة بمباريات كرة القدم لاسيما من طرف مشجعي الفرق ،و......

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