2019/06/22 | 02:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الفرفار_العياشي تتحدد وظيفة السؤال السوسيولوجي حسب بيير بورديو على القدرة على معرفة الاسباب المخفية و استكشاف المسكوت عنه والمضمر ، لذا يصبح الاستعانة بخدمات الفكر السوسيولوجي امرا ملحا .
من اجل اختراق مناطق العتمة الكثيفة المحيطة بالعنف الرياضي و شغب الملاعب ، باعتباره حدثا مرعبا و مخيفا في الوقت ذاته باعتباره عنفا متعدد .
الكثير من الوقائع العنيفة المرتبطة بمباريات كرة القدم لاسيما من طرف مشجعي الفرق ،و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - عنف الملاعب : حين تصبح الرياضة فعلا سياسيا .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من اجل اختراق مناطق العتمة الكثيفة المحيطة بالعنف الرياضي و شغب الملاعب ، باعتباره حدثا مرعبا و مخيفا في الوقت ذاته باعتباره عنفا متعدد .
الكثير من الوقائع العنيفة المرتبطة بمباريات كرة القدم لاسيما من طرف مشجعي الفرق ،و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - عنف الملاعب : حين تصبح الرياضة فعلا سياسيا .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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