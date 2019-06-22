داعش الارهابي يقتل امر فوج القوات الخاصة بلواء فيلق بدر بالحشد الشعبي ومرافقه في طوز خرماتو شمال بغداد

2019/06/22 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل داعش الارهابيعمر حسام ادريس آمر فوج القوات الخاصة في اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي التركماني بقيادة مهدي تقي الامرلي من فيلق بدر ومرافقه عمر سعدي خضير، فضلا عن اصابة اثنين اخرين في الطريق بين طوز خرماتو وتكريت

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