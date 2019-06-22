2019/06/22 | 03:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صلاح

ستظل سيناء في بؤرة الضوء، فشبه الجزيرة المصرية التي عانت الاحتلال الإسرائيلي لست سنوات، ثم الإهمال لعقود، تلاهما الإرهاب ومحاولات الجماعات الأصولية الإرهابية اقتطاعها

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