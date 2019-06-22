تونس تخرج من القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

2019/06/22 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس تخرج من القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهابتونس - أعلنت الحكومة التونسية، أن خروج البلاد من قائمات سوداء تتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون في أكتوبر القادم وذلك استنادا على تقرير إيجابي أصدرته منظمة دولية.وتستكمل تونس بذلك استراتيجية مواجهة تهديدات ومخاطر المجموعات الإرهابية وتعزيز شفافية معاملاتها بما يعيد لها ثقة المجتمع الدولي في برامجها وسياساتها.وكشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أن موعد خروج بلاده نهائيا من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكتوبر القادم.وذكر العباسي، خلال مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي التونسي، أن مجموعة العمل المالي (دولية)، ستزور تونس منتصف سبتمبر المقبل للتحقق من تنفيذها خطة العمل المتخذة في نوفمبر 2017 المتعلقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.واتخذت تونس 22 قرارا لتجميد حسابات شخصيات وجمعيات في عمليات مالية مشبوهة بقيمة 350 مليون دينار (119 مليون دولار)، في النصف الأول من عام 2019.وقال العباسي إن خروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي يعني أيضا خروجها من قائمة الاتحاد الأوروبي.وكانت مجموعة العمل المالي أعلنت، خلال اجتماعها الذي عقد في أورلاندو بالولايات المتحدة استكمال تونس تنفيذ خطة العمل الخاصة بها وقررت برمجة زيارة ميدانية لتونس للتثبت من مدى تنفيذ هذه الخطة.وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرها أن “الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (غافي) أقر بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل نهاية العام”.

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