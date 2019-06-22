كيف نجحت حكومات بتضليل شعوبها؟

2019/06/22 | 04:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان

نستغرِب الأنباء الصّادمة التي ورَدت على لسان مسؤول أمريكي نقلتها عنه وكالة “رويترز” العالميّة، وكشفت أن مِصر والأردن والمغرب أبلغت الحُكومة الأمريكيّة رغبتها

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