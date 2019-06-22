تركيا والأكراد

2019/06/22 | 04:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خورشيد دلي

مشهدان متناقضان يسيطران هذه الأيام على علاقة تركيا بأكرادها.



الأول، الهجوم الجوي والبري الذي يشنه الجيش التركي ضد معاقل «حزب العمال الكردستاني» في قنديل،

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