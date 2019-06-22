2019/06/22 | 04:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

هناك عبارات كثيرة، عادة مايطلقها الناس على المواضيع التي تشغل بالهم، وتكون ذا تأثير مباشر على خصوصيات حياتهم ومفردات يومياتهم.



من هذه العبارات: حديث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلول لكن.. ترقيعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلول لكن.. ترقيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).