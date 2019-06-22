البطالة شبح يهدد المجتمعات

2019/06/22 | 04:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن فخري السامرائي

تتسبب البطالة بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية الواقعة على كاهل الفرد في ارتفاع معدل الجريمة، كما تتردى المجتمعات التي تعاني من البطالة ثقافياً واجتماعياً

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