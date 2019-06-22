بالوثيقة ..مجلس محافظة ذي قار يتراجع عن استجوابه السابق للناصري ويحدد جلسة جديدة

2019/06/22 | 05:20

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بغداد :سومر نيوز

حصلت وكالة الـ سومر نيوز على وثيقة صادرة من مجلس محافظة ذي قار يطلب من محافظها يحيى الناصري الحضور لج...

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