نيجيريا والكاميرون يتألقان في مونديال السيدات

2019/06/22 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيريا والكاميرون يتألقان في مونديال السيداتباريس - تأهلت نيجيريا إلى دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في آخر 20 عاما بعد 3 أيام من خوضها آخر مبارياتها في دور المجموعات.وجاءت نتائج مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة في ختام دور المجموعات لتؤكد تأهل نيجيريا كأحد أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.واحتلت نيجيريا المركز الثالث في المجموعة الأولى بـ3 نقاط بعد الهزيمة (1- 0) أمام فرنسا البلد المستضيف الاثنين الماضي.واحتاجت تشيلي للفوز بفارق 3 أهداف على تايلاند للتأهل على حساب نيجيريا، وبدا أن المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في طريقه لتحقيق ذلك عندما حصل على ركلة جزاء قرب النهاية وهو متقدم (2-0). لكن فرانسيسكا لارا سددت ركلة الجزاء على العارضة ثم صمدت تايلاند، التي اهتزت شباكها 13 مرة في المباراة الأولى ضد الولايات المتحدة، لتتأهل نيجيريا بفارق الأهداف.ودافع مدرب منتخب تشيلي للسيدات، خوسيه ليتيلر، عن جميع لاعباته بعد الخروج من منافسات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، وتحديدا عن لاعبة الوسط، فرانسيسكا لارا، التي أهدرت فرصة التأهل التاريخي لدور الـ16.ومنذ انطلاق صافرة نهاية المباراة، دخلت لاعبة فريق إشبيلية الإسباني في نوبة بكاء، وسط محاولات من المدرب ليتيلر، 53 عاما، لتهدئتها، بينما حرض على الدفاع عنها عبر صحيفة “لا برينسا أوسترال” التشيلية، قائلا “لا يمكن لوم أي لاعبة، لأنهن قدمن بأنفسهن الحد الأقصى للحصول على النتيجة التي نحتاجها”.كما تأهلت الكاميرون من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بعد فوزها (2-1) على نيوزيلندا وهو ما يعني تأهل فريقين من أفريقيا لدور خروج المغلوب لأول مرة.وتلعب نيجيريا ضد ألمانيا في غرونوبل، السبت، فيما تلعب الكاميرون ضد إنكلترا الأحد.وحسمت الولايات المتحدة وهولندا صدارة المجموعتين السادسة والخامسة تواليا، بعد فوز الأولى على السويد 2-0 والثانية على كندا 2-1.وتلتقي الولايات المتحدة في ثمن النهائي مع إسبانيا ثانية المجموعة الأولى، فيما تلعب السويد مع كندا التي أنهت المجموعة الخامسة الخميس في المركز الثاني بعد خسارتها أمام هولندا 1-2، ما سمح للأخيرة بإنهاء الدور الأول في الصدارة.وفي المجموعة الخامسة، حسمت هولندا الصدارة بالعلامة الكاملة على حساب كندا، وذلك بالفوز عليها بهدفي أنوك ديك ولينيث بيرينستين، مقابل هدف للنجمة كريستين سينكلير التي رفعت رصيدها إلى 182 هدفا على الصعيد الدولي، فاقتربت من الرقم القياسي العالمي المطلق المسجل باسم الأميركية أبي وامباش مع 184 هدفا.

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