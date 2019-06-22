بيليكانز يظفر بخدمات وليامسون

2019/06/22 | 06:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيليكانز يظفر بخدمات وليامسونواشنطن - استغل نيو أورليانز بيليكانز الأفضلية التي منحتها له قرعة اختيار اللاعبين الجدد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “درافت”، ليتعاقد مع الجناح الظاهرة والموهبة الصاعدة زيون وليامسون.وكانت جميع المؤشرات تؤكد أن الواعد وليامسون (18 عاما) الذي أمضى الموسم الماضي مع فريق ديوك، في دوري الجامعات، سيكون الخيار الأول في الدرافت، بالنظر إلى مؤهلاته البدنية القوية، والفنية التي جعلت الكثير من أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تحلم منذ شهور بالتعاقد معه.ووضع ويليامسون الذي كان يرتدي بدلة بيضاء بالكامل، قبعة ناديه الجديد على رأسه قبل مصافحته مفوض الدوري الأميركي آدم سيلفر للمحترفين على منصة ملعب باركلايز سنتر في بروكلين وفقا لبروتوكول الدرافت.وقال وليامسون "لم أكن أعتقد أنني سأكون في هذا الموقف"، مضيفا "لم أكن لأتواجد هنا لولا أمي.أريد فقط أن أشكرها.لقد وضعت أحلامها جانبا من أجل حلمي".وسيقوم بيليكانز الذي تخلى مؤخرا عن خدمات نجمه أنطوني ديفيس لفريق لوس أنجلسليكرز، بإعادة بناء فريقه حول وليامسون الصاعد بسرعة صاروخية والذي بدأت المقارنات بينه وبين النجم ليبرون جيمس تبرز بين المتابعين.ونال وليامسون جائزة “نايسميث” لأفضل لاعب في الموسم الماضي في دوري الجامعات الأميركي تحت ألوان جامعة ديوك في كارولاينا الشمالية.وبلغ معدل تسجيله 22.6 نقطة و8.9 متابعات في المباراة واشتهر بكراته الساحقة “دانك” الاستعراضية.

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