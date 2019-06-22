2019/06/22 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري والمدني مساء يوم الجمعة احتجاجا على اداء السلطتين التشريعية، والتنفيذية في البلاد.

وندد المتظاهرون باستمرار تردي الواقع الخدمي، والامني، والاقتصادي، وانتشار وتفاقم البطالة داخل المجتمع، وتفشي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

واعلن المتظاهرون مساندتهم للمحتجين في باقي المحافظات العراقية خاصة في البصرة الغنية بالنفط، منتقدين في الوقت نفسه عدم استكمال الحكومة العراقية وتعيين وزراء امنيين فيها.

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالفساد والمحاصصة المعمول بها بين الاطراف والجهات السياسية في توزيع المناصب حيث كُتب على احداها “الفاسدون وجه اخر للإرهاب الداعشي”.

وكانت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق قد دعت يوم الثلاثاء لتظاهرات في مختلف المحافظات تنديداً “بالتصرفات “اللا مسؤولة من قبل الحكومة والبرلمان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدريون والمدنيون يتظاهرون ضد الحكومة والبرلمان بساحة التحرير وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدريون والمدنيون يتظاهرون ضد الحكومة والبرلمان بساحة التحرير وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).