2019/06/22 | 07:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد تظاهرات البصرة تجددت التظاهرات الشعبية في محافظة البصرة .وشهرت جماهير البصرة {الكارت الاصفر} بوجة الحكومة الاتحادية بسبب تردي الخدمات والصحة والتعليم ونقص الكهرباء وتفشي البطالة وأزمة السكن وغيرها.كما طالبت الجماهير الحكومة الإيفاء بالوعود بتحسين الواقع المعيش وتأمين الحياة الكريمة وتحمل مسؤلياتها تجاه المحافظة والشعب.

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