2019/06/22 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أرتاغوس، السبت، إرسال واشنطن لرسالة للإيرانيين عبر الوسيط العماني، وذلك بعد أن تم الربط بين تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية والرسالة.وقالت أرتاغوس إن هذه التقارير دعاية إيرانية، مطالبة طهران بـ”مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية”.وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لوكالة “رويترز”، أن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة إلى إيران عبرسلطنة عُمان، تزامنت مع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادارة الامريكية تكذب رويترز!لم نرسل رسالة لايران) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادارة الامريكية تكذب رويترز!لم نرسل رسالة لايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).