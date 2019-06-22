شاهد..تظاهرات حاشدة ببغداد وعدد من المحافظات العراقية

2019/06/22 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم الاف العراقيين تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بأكمال الكابينة الوزارية وتشكيل اللجان البرلمانية و المطالبة بالخدمات....

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