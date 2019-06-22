ترامب يضع إيران تحت ضغط الهجوم المؤجل

2019/06/22 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران تحت الترقب القلق بعدما أوقف ضربة عسكرية كانت مجهزا لها بعد أن أسقطت القوات

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