2019/06/22 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط اللجنة الأولمبية العراقية شرق العاصمة.وذكر بيان للأمانة انه "وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن بناية اللجنة المذكورة ضمن شارع فلسطين".وأضاف ان "الكوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2008".

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