حنا غريب - كلمة مهرجان يوم الشهيد الشيوعي

2019/06/22 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب في مهرجان يوم الشهيد الشيوعي الضيوف الكرامالرفيقات والرفاقأيها الحفل الكريماحتفالات الحزب بيوم الشهيد الشيوعي، هي واجب بكل المقاييس السياسية والإنسانية تجاه الشهداء الأبرار، فمن هذا الحزب كان هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في هذه المسيرة الطويلة من النضال بمختلف اشكاله واساليبه في المقاومة وفي النضال الوطني وا......

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