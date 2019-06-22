الحزب الشيوعي اليوناني - إن الحزب الشيوعي اليوناني القوي هو قوتكم في اليوم التالي

2019/06/22 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني انتخابات برلمانية مبكرة في7 تموزيوليو 2019إن الحزب الشيوعي اليوناني القوي هو قوتكم في اليوم التالي بعد هزيمتها في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، أعلنت حكومة سيريزا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 7 تموزيوليو.و يدعو الحزب الشيوعي اليوناني الشعب إلى التقرير في الانتخابات على أساس ما يحتاجه فعلاً في اليوم التالي.إن الحزب الشيوعي اليوناني هو ذاك الحزب الذي يناضل ليس فقط من......

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