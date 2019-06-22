فريدريك انجلز - رأس المال: مقدمة إنجلز للطبعة الإنكليزية

2019/06/22 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدريك_انجلز لا يحتاج إصدار طبعة إنكليزية من رأس المال إلى ما يبرره، بل على العكس، قد يترقب المرء توضيحاً للأسباب التي أخرت، حتى اليوم، صدور هذه الطبعة الإنكليزية، وهو يرى أن النظريات التي بشّر بها هذا الكتاب كانت في السنوات الأخيرة، دوماً، موضع الإشارة والهجوم والدفاع والتأويل الصائب أو الخاطىء في الصحافة الدورية والأدب الشائع في إنكلترا وأميركا على حد سواء.ولما غدا واضحاً ، بُعَيد وفاة المؤلف عام 188......

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