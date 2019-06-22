ضربات استباقية تجهض مخططا لاستهداف الملاحة الدولية انطلاقا من الحديدة

2019/06/22 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديدة (اليمن) – وجّه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بتنفيذه ضربات لأهداف عسكرية حوثية في محافظة الحديدة بغرب اليمن، رسالة واضحة

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