الادارة الامريكية تكذب رويترز!لم نرسل رسالة لايران ترجمة خولة الموسوي

2019/06/22 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أرتاغوس، السبت، في حسابها على تويتر إرسال واشنطن لرسالة لايران وقالت ان التقارير التي تفيد بأن رسالة تم نقلها الليلة الماضية إلى الإيرانيين عبر قناة خلفية عُمانية كاذبة تماماً.هذه التقارير هي دعاية إيرانية خالصة.وان ايران يجب أن نلبي دبلوماسيتنا بالدبلوماسية.

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