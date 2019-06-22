5 الاف تاشيرة دخول من النجف الى ايران يوميا

2019/06/22 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بالاعمال الاقتصادي الايراني في مدينة النجف الاشرف في العراق عارف عباسي ان اصدار تاشيرات الدخول من النجف الى ايران سيرتفع الى 5 آلاف يوميا...

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