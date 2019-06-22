الشيخ علي: اجراء عبد المهدي ضد مشعان الجبوري سخيف وغير مبرر

2019/06/22 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي يوم الجمعة بشدة القرار الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بطرد النائب السابق مشعان الجبوري من عقار للدولة.

وعلق الشيخ علي اليوم من على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “إجراء السيد رئيس الوزراء ضد السيد (مشعان الجبوري) سخيف وغير مبرر وينطوي على روح ثأرية، ليست روح أب ورجل دولة”.

واستدك القول “وإلّا ما معنى إرسال قوة لانتزاع دار الجبوري منه بحجة إنه مستولي عليه بصورة غير شرعية! أين كانت الحكومات في السنوات الماضية؟ بل أين كنتَ أنتَ في الشهور الماضية”؟

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين تسجيلا فيديويا اظهرت فيه قيام قوة امنية بمحاولة طرد الجبوري من ذلك العقار رافقت العملية تشابكا بالأيدي وتبادلا لألفاظ بذيئة وتهديدات.

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