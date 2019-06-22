2019/06/22 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنبلاط يسأل ترامب: إلى أين؟وجه رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، سؤالا "غريبا" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصفته "حاكم أمريكا".وسأل جنبلاط في تغريدة له عبر "تويتر": "إلى أين؟ وأضاف: "اليوم أكثر من أي وقت مضى يحضرني هذا السؤال".وتابع جنبلاط قائلا: "إلى أين يجر "حاكم أمريكا" العالم؟، وإلى أين يجرونا أمثاله في لبنان"؟ومن المعروف في لبنان، أن سؤال "إلى أين؟"، هو علامة فارقة تميز الخطاب السياسي للزعيم الاشتراكي، الذي اتخذ من موقع التواصل الاجتماعي "توتر" مؤخرا، منصة لإبداء آرائه في شتى المواضيع السياسية والاجتماعية، في لبنان والعالم.ويأتي كلام جنبلاط الموجه إلى ترامب، على خلفية التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعدما إسقط الحرس الثوري طائرة مراقبة أمريكية، وكادت واشنطن أن توجه ضربة إلى 3 مواقع إيرانية قبل أن يتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قراره.

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