اجتماع حاسم لرؤساء الكتل النيابية قبل التصويت على استكمال الكابينة  

2019/06/22 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، السبت، عن اجتماع لرؤساء الكتل النيابية قبيل التصويت على مرشيحي اربع وزارات،مرجحا التصويتي على مرشحي وزارتي العدل والتربية وترك مرشحي الداخلية والدفاع للجلسات المقبلة.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اجتماعا حاسما بين رئاسات الكتل السياسية سيعقد في الساعة العاشرة من صباح اليوم قبيل عقد الجلسة المخصصة […]

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