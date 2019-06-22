بسبب “تهديدات أمنية محتملة”.. واشنطن تجلي متعاقديها في العراق

2019/06/22 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر عسكرية وأمنية في العراق باستعداد القوات الأميركية لإجلاء المئات من متعاقدي شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال، بسبب “تهديدات أمنية محتملة”.

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