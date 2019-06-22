واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

2019/06/22 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المكتب الصحفي لـ"مجموعة المهام المشتركة - لعملية العزم الصلب"، التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش أن التحالف، ليس لديه معلومات لتأكيد الأنباء لمتعلقة باستعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في العراق.

وقال المكتب الصحفي لـ"مجموعة المهام المشتركة" لسبوتنيك "نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر المفتوحة، لكن في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات لتأكيد مثل هذه الادعاءات".

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر عراقية قولها، إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.

وبحسب الوكالة، أوضحت المصادر أن نحو 400 من قوام 800 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "سي بي إس" التلفزيونية إنه يحتفظ بوجود عسكري في العراق من أجل "مراقبة إيران".

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