فهد المضحكي - إشكالية الأقليات والتعدد الإثني!

2019/06/22 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي في كتابه «أسئلة الحداثة في الفكر العربي من إدراك الفارق إلى وعي الذات» ناقش الدكتور كمال عبداللطيف قضية الاقليات والتعدد الإثني مؤكداً ان هذه القضية لا تزال تثير داخل المجتمعات البشرية كثيراً من المشاكل السياسية والثقافية.واذا كنا كما ورد في تصوره نسلم تاريخياً بتعدد واختلاط الاجناس والاعراق في التاريخ، بحكم عوامل الصهر والدمج، وبحكم الحروب والكوارث الطبيعية والادوار التي تمارسها الهجرات ا......

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