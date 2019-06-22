مصر تستهل كأس الأمم بفوز غير مقنع 1-صفر على زيمبابوي

2019/06/22 | 08:28

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افتتح منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على زيمبابوي بعد عرض غير مقنع في مباراته الأولى باستاد القاهرة منذ أربع

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