زعيما كوريا الشمالية والصين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

2019/06/22 | 08:28

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينغ بحثا سلسلة من الخطط لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت

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