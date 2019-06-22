اليوم.. البرلمان يبحث تعيين خريجي كلية العلوم مركزيا

2019/06/22 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، السبت ، عن ادراج مجلس النواب التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والمتضن تعيين خريجي كلية العلوم مركزيا على جدول اعمال جلسة اليوم.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئاسة مجلس النواب وافقت على ادراج القراءة الأولى للتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية […]

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